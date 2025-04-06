06 апреля 2025

Курганский пристав подбил украинский танк из гранатомета. Фото

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Участник СВО из Кургана подбил вражеский танк
Участник СВО из Кургана подбил вражеский танк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский пристав с позывным «Отец», ушедший служить на СВО, подбил из гранатомета украинский танк. За уничтожение вражеской машины бойца наградили Орденом Мужества. Об этом сообщат УФССП России по Курганской области.

«Отец» служит в десантно-штурмовом подразделении на Донецком направлении в районе Часова Яра. С недавнего времени он — кавалер Ордена Мужества. Он в одиночку подбил вражеский танк из ручного противотанкового гранатомета, за что и получил государственную награду», — сообщает пресс-служба УФССП региона.

Судебный пристав «Отец» получил Орден Мужества за подбитый танк на СВО
Судебный пристав «Отец» получил Орден Мужества за подбитый танк на СВО
Фото:

Для службы в ВС РФ пристав временно приостановил служебный контракт. В ведомстве отметили, что на работе в управлении он был примером для многих. Однажды он спас ребенка, потерявшего сознание на улице. На малой Родине «Отца» с победой ждут жена, двое детей и весь коллектив. 

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Курганский пристав с позывным «Отец», ушедший служить на СВО, подбил из гранатомета украинский танк. За уничтожение вражеской машины бойца наградили Орденом Мужества. Об этом сообщат УФССП России по Курганской области. «Отец» служит в десантно-штурмовом подразделении на Донецком направлении в районе Часова Яра. С недавнего времени он — кавалер Ордена Мужества. Он в одиночку подбил вражеский танк из ручного противотанкового гранатомета, за что и получил государственную награду», — сообщает пресс-служба УФССП региона. Для службы в ВС РФ пристав временно приостановил служебный контракт. В ведомстве отметили, что на работе в управлении он был примером для многих. Однажды он спас ребенка, потерявшего сознание на улице. На малой Родине «Отца» с победой ждут жена, двое детей и весь коллектив. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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