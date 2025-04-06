Курганский пристав с позывным «Отец», ушедший служить на СВО, подбил из гранатомета украинский танк. За уничтожение вражеской машины бойца наградили Орденом Мужества. Об этом сообщат УФССП России по Курганской области.
«Отец» служит в десантно-штурмовом подразделении на Донецком направлении в районе Часова Яра. С недавнего времени он — кавалер Ордена Мужества. Он в одиночку подбил вражеский танк из ручного противотанкового гранатомета, за что и получил государственную награду», — сообщает пресс-служба УФССП региона.
Для службы в ВС РФ пристав временно приостановил служебный контракт. В ведомстве отметили, что на работе в управлении он был примером для многих. Однажды он спас ребенка, потерявшего сознание на улице. На малой Родине «Отца» с победой ждут жена, двое детей и весь коллектив.
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