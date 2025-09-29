Мэр Тюмени прикрепил 12 звезду к «Народной ГАЗели» с гумгрузом из Кургана. Видео

Мэр Тюмени Максим Афанасьев принял участие в отправке гуманитарного груза из Кургана
Мэр Тюмени Максим Афанасьев принял участие в отправке гуманитарного груза из Кургана
Спецоперация РФ на Украине

Мэр Тюмени Максим Афанасьев прикрепил 12-ю звезду на борт «Народной ГАЗели» из Кургана, на которой возят гуманитарную помощь в зону спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ветеран СВО и автор благотворительного проекта Александр Пылков

«Наша „Народная ГАЗель“ получила 12-я звезду на борт! Ее нанес человек, чье сердце бьется в унисон с нашим общим делом — мэр города Тюмени Максим Афанасьев. Теперь наш бесстрашный автомобиль везет на фронт не только грузы первой необходимости. Он везет с собой дух единства, силу всего нашего Урала и уверенность в том, что Победа неизбежна!», — сообщил Пылков. 

Участник СВО отметил, что каждая из этих звезд — это не просто отметка. По его словам, это гуманитарный груз, доставленный под самые взрывы и обстрелы, спасенные судьбы, любовь и поддержка бойцов на передовой. 

Ранее URA.RU писало, что 10-ю звезду в День Победы на машину нанес губернатор Курганской области Вадим Шумков. Позже 11-ю прикрепил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Якушев. урган,

