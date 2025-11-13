Задержанному фигуранту дела об обрушении комплекса «Снежком» грозит срок
Начальнику участка грозит до трех лет лишения свободы
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Московской области задержан начальник строительного участка, который подозревается в нарушении правил безопасности при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Из-за обрушения во время работ пострадали три человека и десятки автомобилей.
«Начальник строительного участка специализированной организации подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ», — передает столичное управление СК России. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Инцидент произошел при сносе зданий и сооружений, в результате чего пострадали люди, повреждены дома и автомобили. В ходе расследования установлено, что меры безопасности при сносе фрагмента колонны не соответствовали технической документации. Подозреваемый в ходе допроса признал вину в полном объеме. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Работа по уголовному делу продолжается.
