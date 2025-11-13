Российские фигуристки Петросян и Горбачева попали на «Миротворец»*
Фигуристки пока не комментировали ситуацию
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Двукратная чемпионка России и трехкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян, а также бронзовый призер чемпионата России — 2025 Алина Горбачева внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец», который признан экстремистским на территории РФ. Спортсменок обвиняют в публичной поддержке специальной военной операции на Украине
«Российские фигуристки Петросян и Горбачева попали на „Миротворец“», — передает информацию «Чемпионат». Петросян — единственная фигуристка из России, завоевавшая личную квоту на Олимпийские игры — 2026 в Италии.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уже назвала внесение девушек в украинскую базу безумием. Она считает, что «выдающихся спортсменок и прекрасных детей» хотят лишить работы.
Миротворец — признан в РФ экстремистким
