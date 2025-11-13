В России решат одну из главных проблем с дорогами в регионах

Расширение дорожной инфраструктуры в регионах улучшит качество пассажирских перевозок Фото: Денис Моргунов

Власти снизят транзитную нагрузку на региональные дороги. На заседании правительства 13 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительно 1,4 млрд рублей трем регионам на расширение дорог, а также отметил важность повышения связности территорий. Как рассказал URA.RU директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец, эти средства можно потратить на строительство объездных путей, что снизит число заторов в городах.

В РФ продолжает действовать механизм списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В начале заседания премьер сообщил, что правительство уделяет особое внимание развитию регионов, особенно в части благоустройства территорий. Однако для выполнения такой задачи нужны значительные ресурсы, добавил он. «Для этого действует механизм списания двух третей их задолженности по бюджетным кредитам, чтобы снизить финансовую нагрузку и направить освободившиеся средства в первую очередь на модернизацию инфраструктуры ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, а также закупку общественного транспорта», — перечислил Мишустин. Он добавил, что в текущем году таким инструментов уже воспользовались более половины российских субъектов, что позволило оставить на местах почти 200 млрд рублей.

Правительство направит 1,4 млрд рублей на расширение автодорог в трех регионах РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Затем Мишустин сообщил, что профильные нацпроекты повышают связанность территорий страны, обеспечивают эффективную логистику, а также комфортное и безопасное передвижение граждан. И добавил, что для расширения автодорог правительство дополнительно направит 1,4 млрд рублей Калининградской и Кировской областям, а также Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Полмиллиарда рублей из этих средств пойдут на реконструкцию второй очереди кольцевого маршрута и продолжение работ в Приморской рекреационной зоне Калининградской области, а также строительство участка между двумя транспортными развязками — на Зеленоградск и Балтийск», — отметил премьер.

В России снизят транзитную нагрузку на дороги в регионах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Поднимая тему развития дорожной инфраструктуры, власти хотят показать, что реализуют все меры для того, чтобы решить насущные проблемы в этой отрасли, сообщил URA.RU директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец. Одна из них — это транзитная перегруженность региональных дорог из-за отсутствия объездных путей, пояснил экономист. «На данный момент самые крупные транзитные потоки связаны с направлением „Восток — Запад“ и „Север — Юг“, в значит для решения этой проблемы нужно сконцентрироваться на этих маршрутах.

Снижение транзитной нагрузки региональных дорог предотвратит быстрый износ этой инфраструктуры, благодаря чему пропадет необходимость в дополнительных расходах на ремонт», — отметил эксперт.