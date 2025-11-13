МИД Польши включил Балтийское море в состав НАТО

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море стало внутренним морем НАТО после вступления Швеции и Финляндии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Балтийское море фактически стало внутренним морем Североатлантического альянса после присоединения Швеции и Финляндии. Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский на международной конференции по безопасности.

«Балтийское море в последние годы, в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, практически стало внутренним морем альянса», — заявил Радослав Сикорский на официальном сайте Польши. Министр иностранных дел Польши охарактеризовал как «плохую новость» продолжающуюся активность России в балтийских водах. По его словам, действия Москвы в регионе носят враждебный характер по отношению к Европе и Западу в целом.

Заявление прозвучало в ходе конференции «Безопасность Балтийского моря — общая ответственность демократических государств». Полная интеграция балтийского региона в структуры НАТО позволяет альянсу усилить военное присутствие в стратегически важном регионе. В странах Балтии и Северной Европы поддерживают усиление сотрудничества в рамках НАТО. Ранее лидеры региона неоднократно заявляли о необходимости совместного противодействия потенциальным угрозам безопасности.

Продолжение после рекламы