МИД Польши включил Балтийское море в состав НАТО
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море стало внутренним морем НАТО после вступления Швеции и Финляндии
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Балтийское море фактически стало внутренним морем Североатлантического альянса после присоединения Швеции и Финляндии. Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский на международной конференции по безопасности.
«Балтийское море в последние годы, в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, практически стало внутренним морем альянса», — заявил Радослав Сикорский на официальном сайте Польши. Министр иностранных дел Польши охарактеризовал как «плохую новость» продолжающуюся активность России в балтийских водах. По его словам, действия Москвы в регионе носят враждебный характер по отношению к Европе и Западу в целом.
Заявление прозвучало в ходе конференции «Безопасность Балтийского моря — общая ответственность демократических государств». Полная интеграция балтийского региона в структуры НАТО позволяет альянсу усилить военное присутствие в стратегически важном регионе. В странах Балтии и Северной Европы поддерживают усиление сотрудничества в рамках НАТО. Ранее лидеры региона неоднократно заявляли о необходимости совместного противодействия потенциальным угрозам безопасности.
Заявление Радослава Сикорского прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений безопасности в регионе. Ранее Финское агентство транспорта и коммуникаций сообщало о масштабном сбое в системах слежения за судами в Балтийском море, когда сигналы кораблей-призраков создали иллюзию присутствия множества военных судов. В МИД России также заявляли об активизации разведывательной деятельности НАТО вблизи российских границ.
