Медведев назвал Зеленского, Ермака и Миндича «беднейшими гражданами Украины»
Медведев призвал европейцев не жалеть средств на помощь Зеленскому, Ермаку и Миндичу
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично предложил европейцам отметить Всемирный день доброты, направив еще больше средств «в пользу беднейших на Украине» граждан. Под ними он имел в виду президента Украины Владимира Зеленского, руководителя его офиса Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича. Об этом Медведев написал в соцсетях.
«Сегодня мы отмечаем Всемирный день доброты. Добрые люди, помогите беднейшим гражданам Украины: Зеленскому, Ермаку, Миндичу и другим, которые голодают!», — написал Медведев. Его пост опубликован в соцсети X.
Зампред Совбеза РФ также призвал жителей Европы не жалейть средств на перечисленных выше людей. По словам Медведева, «шоу должно продолжаться».
Ранее стало известно, что Зеленский наложил санкции на бизнесмена и своего соратника Тимура Миндича, а также на его главного финансиста Александра Цукермана. Согласно указу, опубликованному на сайте президента Украины, указанные лица связаны с коррупционным скандалом в энергетической сфере. В документе отмечается, что Миндич и Цукерман имеют гражданство Израиля. Ограничения будут действовать в течение трех лет без указания срока окончания, передает 360.ru.
- 82 процента13 ноября 2025 20:56Россияне тоже в курсе кто у нас самый беднейший