Медведев назвал Зеленского, Ермака и Миндича «беднейшими гражданами Украины»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично предложил европейцам отметить Всемирный день доброты, направив еще больше средств «в пользу беднейших на Украине» граждан. Под ними он имел в виду президента Украины Владимира Зеленского, руководителя его офиса Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича. Об этом Медведев написал в соцсетях.

«Сегодня мы отмечаем Всемирный день доброты. Добрые люди, помогите беднейшим гражданам Украины: Зеленскому, Ермаку, Миндичу и другим, которые голодают!», — написал Медведев. Его пост опубликован в соцсети X.

Зампред Совбеза РФ также призвал жителей Европы не жалейть средств на перечисленных выше людей. По словам Медведева, «шоу должно продолжаться».

