Оковы спали, но вопросы остались: с Дурова сняли все ограничения по делу Telegram во Франции

С Павла Дурова сняли все ограничения во Франции Фото: Hubert Boesl / dpa / Global Look Press

Основателю Telegram Павлу Дурову окончательно сняли запрет на въезд во Францию. Чуть более года назад, в августе 2024 года, Дуров был задержан французскими правоохранителями в связи с обвинениями в якобы распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях.

С июля этого года парижская прокуратура разрешила Дурову покидать страну на две недели, но затем он был вынужден возвращаться обратно. Теперь с основателя Telegram сняли запрет на передвижения вовсе. Как проходило дело Дурова во Франции на протяжении целого года — в материале URA.RU.

Перестал модерировать Telegram и теперь он обвиняется в потенциальном терроризме

Вечером 24 августа 2024 года стало известно о задержании во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Однако уже 28 августа предпринимателя освободили из-под стражи в зале суда. Об этом сообщили местные СМИ, в частности телеканал TF1 INFO.

Дуров был задержан в аэропорту Ле Бурже при выходе из частного самолета. По данным телеканала, ордер на арест выписан в связи с отказом сотрудничать с французскими правоохранительными органами.

Власти страны связывают возрастающую угрозу в сфере борьбы с наркоторговлей, отмыванием денег, преступлениями против детей и другими правонарушениями с отсутствием модерации в Telegram. «Ввиду неисчислимого количества проступков и преступлений, в отношении которых он ничего не делает, чтобы модерировать или сотрудничать», — сообщил TF1 в прямом эфире, говоря о предпосылках к задержанию. По мнению французских властей, это делает предпринимателя соучастником множества преступлений. Тогда сообщалось, что Дуров предстанет перед судом как гражданин Франции, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

По данным СМИ, запрос на розыск Дурова выдало управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Ряд telegram-каналов утверждает, что Дуров знал о распоряжении о задержании, но все равно прилетел во Францию. В Париже его борту пришлось делать дозаправку.

Через несколько дней с момента ареста над Дуровым был установлен судебный надзор. он избежал тюремного заключения, однако ему запрещалось покидать Францию. До этого основатель Telegram был освобожден под залог в размере пяти млн евро.

Под колпаком: Дуров был обязан проживать в определенной квартире

После судебного предписания Дуров должен был не только оставаться во Франции, но и проживать в определенной квартире, которую определил суд. Об этом писала сообщает французская газета Liberation со ссылкой на пояснения парижской прокуратуры. При этом Дуров не находится под домашним арестом, поэтому носить электронный браслет ему было не нужно. Помимо этого он обязан два раза в неделю посещать полицейский участок. Если Дуров захотел бы сменить место проживания, ему необходимо будет получить согласие судьи.

Как основатель «свободного» мессенджера был был вынужден сотрудничать со следствием

На вопросы суда о каналах в Telegram, где, по версии следствия, распространяются наркотики, похищенные банковские реквизиты, материалы с педофильским содержанием и предлагается услуга найма киллера, Дуров заявил о намерении улучшить модерацию на платформе. По словам предпринимателя, Telegram ежемесячно удаляет от 15 до 20 миллионов аккаунтов за нарушения закона.

«За последние шесть месяцев в рамках сотрудничества Telegram с правоохранителями 10 тысяч единиц данных пользователей были переданы властям по всему миру», — отметил Дуров. Franceinfo также сообщает, что с момента задержания Дурова в августе к концу сентября платформа ответила на около ста запросов Французского управления по борьбе с преступлениями против несовершеннолетних (OFMIN).

Сам предприниматель также говорил, что считает вопросы французских властей удивительными, учитывая предпринятые сервисом меры для борьбы с угрозами на платформе. Дуров также заявил, что помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом и что в случае претензий к платформе страны должны подавать в суд на сервис, а не преследовать его главу.

«Это нелепо»: причина ареста Дурова остается открытой

Затем Дуров говорил, что не может понять, в чем его в принципе обвиняют французские власти. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют... Они говорят, что среди миллиарда использующих Telegram нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью, и я вроде как не сделал достаточно для того, чтобы эти нарушения предотвратить. Это нелепо. Это — все равно что арестовать [президента США] Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 млн американцев совершил преступление. Или посадить [президента Франции Эмманюэля] Макрона за ограбление в Тулузе», — заявил Дуров.

Разрешения и лишения: особенности судебного надзора

С 10 июля 2025 года основателю Telegram Павлу Дурову в итоге было разрешено выезжать из Франции в Дубай, где находятся офисы мессенджера. При этом другие меры судебного надзора остаются в силе. Решение было оглашено Следственной палатой Апелляционного суда Парижа 19 июня.

Такое решение вынесено по ходатайству о снятии с Дурова судебного надзора. Бизнесмен сможет покидать Францию максимум на 14 дней подряд, но только для поездок в Дубай.

Также стало известно, что прокуратура Парижа отказала Дурову в разрешении на поездку в США для переговоров с инвестиционными фондами. Как передает издание Politico, прокуратура обосновала свое решение тем, что такая поездка «не представляется настоятельной или оправданной».

Окончательная свобода