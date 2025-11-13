Логотип РИА URA.RU
Тренер «Трактора» Бенуа Гру не переживает, что команда проиграла «Авангарду»

13 ноября 2025 в 22:28
Гру объяснил поражение «Трактора»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру остался доволен игрой своей команды, несмотря на поражение от омского «Авангарда» со счетом 2:3 в Чемпионате КХЛ. Наставник «черно-белых» заявил, что не переживает, поскольку его хоккеисты создали все условия для победы.

«Не переживаю из-за результата. Мы провели хорошую игру и заработали свой шанс, но решающими стали действия спецбригад», — заявил Гру, комментируя итоги матча и то, что «Авангард» выиграл у «Трактора» два из трех очных матчей. 

Тренер «Трактора» также отверг версию об усталости команды после дальневосточного выезда. Он подчеркнул, что «Трактор» достойно противостоял сильному сопернику и даже доминировал в отдельные отрезки матча.

Сегодняшняя выездная серия закончилась поражением «Трактора» после двух побед на Дальнем Востоке. 16 ноября «Трактор» примет у себя дома ХК «Автомобилист».

