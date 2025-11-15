Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Пермяки жалуются на работу мобильного интернета. Скрин

15 ноября 2025 в 13:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мобильный интернет не работает у некоторых пользователей

Мобильный интернет не работает у некоторых пользователей

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пермского края утром 15 ноября пожаловались на работу мобильного интернета. Это следует из данных детектора сбоев DownDetector.

«Всего за сутки насчитывается 208 жалоб на работу мобильного интернета в Пермским крае. Наиболее частые жалобы на общий сбой работы (86%), сбой мобильного приложения (6%), а также на сбой сервиса и сайта (3%)», — следует из данных сервиса.

Ранее на территории Пермского края объявлена беспилотная опасность. Жителям рекомендовали быть внимательными и соблюдать осторожность.

Продолжение после рекламы


Пермяки жалуются на неполадки с интернетом

Фото: DownDetector

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал