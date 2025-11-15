Пермяки жалуются на работу мобильного интернета. Скрин
Мобильный интернет не работает у некоторых пользователей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Пермского края утром 15 ноября пожаловались на работу мобильного интернета. Это следует из данных детектора сбоев DownDetector.
«Всего за сутки насчитывается 208 жалоб на работу мобильного интернета в Пермским крае. Наиболее частые жалобы на общий сбой работы (86%), сбой мобильного приложения (6%), а также на сбой сервиса и сайта (3%)», — следует из данных сервиса.
Ранее на территории Пермского края объявлена беспилотная опасность. Жителям рекомендовали быть внимательными и соблюдать осторожность.
Пермяки жалуются на неполадки с интернетом
Фото: DownDetector
