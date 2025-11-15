В лесах Пермского края введен карантин из-за опасного вредителя

В Чайковском, Пермском, Пермском городском и Чердынском лесничествах введен карантин из-за обнаружения уссурийского полиграфа — вредителя хвойных деревьев. Общая площадь пораженных жуком лесов составила 145 тысяч гектаров.

«Введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту Уссурийский полиграф. Карантин действует на территории земель лесного фонда на территориях Александровского округа, вблизи Александровска Кизеловского округа, муниципального округа города Березники, поселка Шемейный Соликамского округа, поселка Красный берег, села Осокино Соликамского округа на общей площади 144 882,52 гектар», — сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на официальном сайте.