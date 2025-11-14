Вторая половина ноября в Челябинске будет аномально бесснежной
Снег в Челябинск придет только в конце ноября
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске установится аномально бесснежная погода для второй половины ноября. По прогнозу сервиса «Гисметео», осадков в виде снега в городе не ожидается вплоть до последних чисел месяца.
«Первый небольшой мокрый снег в Челябинске в ноябре прогнозируется лишь 27 и 28 ноября. Небольшие осадки в виде снега могут продолжиться 29 и 30 ноября», — следует из прогноза синоптиков «Гисметео».
Зима не спешит: в Челябинске ноябрь завершится практически без снега
Фото: скрин с сайта «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/month/
Дневную температура во второй половине ноября синоптики обещают преимущественно плюсовую, которая будет колебаться от +1 до +8 градусов тепла. Небольшое осеннее похолодание ожидается лишь в последние дни месяца — с 28 по 30 ноября днем температура опустится до -2 градусов.
