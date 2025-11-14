Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Вторая половина ноября в Челябинске будет аномально бесснежной

14 ноября 2025 в 07:23
Снег в Челябинск придет только в конце ноября

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске установится аномально бесснежная погода для второй половины ноября. По прогнозу сервиса «Гисметео», осадков в виде снега в городе не ожидается вплоть до последних чисел месяца.

«Первый небольшой мокрый снег в Челябинске в ноябре прогнозируется лишь 27 и 28 ноября. Небольшие осадки в виде снега могут продолжиться 29 и 30 ноября», — следует из прогноза синоптиков «Гисметео». 

Зима не спешит: в Челябинске ноябрь завершится практически без снега

Фото: скрин с сайта «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/month/

Дневную температура во второй половине ноября синоптики обещают преимущественно плюсовую, которая будет колебаться от +1 до +8 градусов тепла. Небольшое осеннее похолодание ожидается лишь в последние дни месяца — с 28 по 30 ноября днем температура опустится до -2 градусов. 

