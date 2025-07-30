Россияне начали не стесняться и шиковать в магазинах

Средний чек россиян в магазинах и число покупок выросли
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Жители страны стали больше тратить на покупки
Жители страны стали больше тратить на покупки Фото:

В России за первое полугодие 2025 года выросли средний чек и количество покупок в магазинах. Наблюдается рост суммы приобретений на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом их число выросло на 4%. Положительная динамика, в частности, складывается в сегменте дискаунтеров.

«В течение первого полугодия средний чек в России вырос на 10% по отношению к тому же периоду прошлого года. Увеличилось и число покупок — на 4%, что объясняется оживлением спроса», — уточнили «Известия».

По сведениям издания, средний чек в офлайн-торговле увеличился на 9,5% и достиг 556 рублей. В гипермаркетах россияне тратят в среднем 1474 рубля за одну покупку (+7,5%), в супермаркетах — 807 рублей (+9%), в дискаунтерах — 666 рублей (+9,4%).

В онлайн-торговле также отмечен рост: средний чек вырос на 8%, составив 1150 рублей. Самое заметное его увеличение зафиксировано в Приволжском, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.

Ранее эксперты отмечали, что рост среднего чека и числа покупок в магазинах происходит на фоне увеличения зарплатных ожиданий россиян, связанных с инфляцией и ростом цен. По данным опросов, желаемый уровень дохода граждан в 2025 году превышает официальные средние зарплаты почти в полтора раза, при этом реальные заработки за год выросли на 15,3%.

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В России за первое полугодие 2025 года выросли средний чек и количество покупок в магазинах. Наблюдается рост суммы приобретений на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом их число выросло на 4%. Положительная динамика, в частности, складывается в сегменте дискаунтеров. «В течение первого полугодия средний чек в России вырос на 10% по отношению к тому же периоду прошлого года. Увеличилось и число покупок — на 4%, что объясняется оживлением спроса», — уточнили «Известия». По сведениям издания, средний чек в офлайн-торговле увеличился на 9,5% и достиг 556 рублей. В гипермаркетах россияне тратят в среднем 1474 рубля за одну покупку (+7,5%), в супермаркетах — 807 рублей (+9%), в дискаунтерах — 666 рублей (+9,4%). В онлайн-торговле также отмечен рост: средний чек вырос на 8%, составив 1150 рублей. Самое заметное его увеличение зафиксировано в Приволжском, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Ранее эксперты отмечали, что рост среднего чека и числа покупок в магазинах происходит на фоне увеличения зарплатных ожиданий россиян, связанных с инфляцией и ростом цен. По данным опросов, желаемый уровень дохода граждан в 2025 году превышает официальные средние зарплаты почти в полтора раза, при этом реальные заработки за год выросли на 15,3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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