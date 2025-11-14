На певца Александра Серова подали в суд из-за детей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На российского певца Александра Серова подали в суд из-за споров о воспитании детей. Соответствующий иск уже зарегистрирован в московском суде, свидетельствуют документы.
«7 ноября в московском суде был зарегистрирован иск, поданный на Серова. Он касается споров, связанных с воспитанием детей», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
По данным сервиса «БИР-Аналитик», у певца есть действующее ИП. Основным видом его деятельности значится «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений».
Александр Серов — эстрадный певец, композитор и аранжировщик, чья карьера развивалась в советское и российское время. Является народным артистом РФ и лауреатом премии Ленинского комсомола. Широкая известность пришла к нему в 1980-х годах.
