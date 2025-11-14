Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Знаменитости

На певца Александра Серова подали в суд из-за детей

14 ноября 2025 в 09:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На певца Александра Серова подали в суд

На певца Александра Серова подали в суд

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На российского певца Александра Серова подали в суд из-за споров о воспитании детей. Соответствующий иск уже зарегистрирован в московском суде, свидетельствуют документы.

«7 ноября в московском суде был зарегистрирован иск, поданный на Серова. Он касается споров, связанных с воспитанием детей», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По данным сервиса «БИР-Аналитик», у певца есть действующее ИП. Основным видом его деятельности значится «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений».

Продолжение после рекламы

Александр Серов — эстрадный певец, композитор и аранжировщик, чья карьера развивалась в советское и российское время. Является народным артистом РФ и лауреатом премии Ленинского комсомола. Широкая известность пришла к нему в 1980-х годах.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал