Зимний Петербург или жаркий Египет: где екатеринбуржцам недорого отдохнуть в новогодние праздники

В новогодние праздники из Екатеринбурга стартуют туры в Санкт-Петербург
16 ноября 2025 в 21:12
Тур в Санкт-Петербург уже включает оплаченные ж/д билеты

Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

В новогодние праздники из Екатеринбурга стартуют туры в Казань, Санкт-Петербург, а также недорого стоят билеты в Египет и некоторые другие страны. Корреспондент URA.RU составил подборку направлений, куда зимой можно отправиться в путешествие.

Отдых в Египте

В декабре-январе столбик термометра там поднимается до +26...+28 градусов днем. Море комфортной температуры для занятий виндсерфингом, тур-гиды советуют брать с собой теплые вещи для ночных прогулок или экскурсий. Отдых в Египте с 31 января по 4 января может обойтись от 78-80 тысяч рублей с человека.

Тур по Казани рассчитан на пять дней

Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Новогодний железнодорожный тур в Казань

Пятидневная программа, наполненная экскурсиями с посещением разных достопримечательностей. В стоимость тура уже включены билеты на поезд, проживание, питание, развлечения. Тур длится пять дней, а стоимость для одного человека — от 39600 рублей.

Начало зимнего сезона в ОАЭ

Благоприятный для прогулок и пляжного отдыха зимний сезон в Эмиратах начинается как раз с декабря. Днем температура составляет +23...+28 градусов, а ночью прохладно — до +18 градусов. Путевка на одного в период новогодних праздников может стоить 76-85 тысяч рублей в зависимости от даты вылета. 

В декабре в Турции уже не сезон для пляжного отдыха, но можно посмотреть достопримечательности

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Непривычная Турция

Пусть в декабре там уже и не удастся комфортно отдохнуть на пляже, однако можно заняться изучением достопримечательностей, старинных районов и выпить традиционный турецкий чай. Выгоднее всего улететь в Турцию 25 декабря, тогда путевки будут стоить от 57 тысяч рублей на одного.  

Сказочное путешествие в Санкт-Петербург

2 января поезд отправляется в северную столицу России. Тур с включенными в стоимость ж/д билетами обойдется от 45500 рублей. Программа объединяет в себе автобусные и автобусно-пешеходные дни с экскурсиями, посещением музеев и свободным временем.

