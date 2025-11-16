Логотип РИА URA.RU
Град обрушился на Екатеринбург. Видео

16 ноября 2025 в 20:32
Осадки выпали не во всех районах города

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вечером 16 ноября в Екатеринбурге пошел град. Кадрами с неожиданными осадками с URA.RU поделились читатели.

Мелкие ледяные шарики быстро покрыли улицы города. Ранее в МЧС предупредили свердловчан о сильном снегопаде, который ожидается ночью 16 ноября.

