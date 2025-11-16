Самолет из ОАЭ вынужденно сел в Екатеринбурге, пассажиров отправили на автобусе

Накануне аэропорт Казани закрывали в целях безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет, летевший в Казань из Дубая, вынужденно сел в Екатеринбурге. По словам пассажиров, до Казани им пришлось добираться на автобусе.

«Пассажиры, вылетевшие из Дубай говорят, что пилот кружил над Казанью ночью часа два, но вынужден был сесть в Екатеринбурге», — сообщает telegram-канал Mash Iptash. На борту людям пришлось прождать около четырех часов.

Также рейс WZ-1067 авиакомпании Red Wings из уральской столицы в Казань был отменен. Борт должен был вылететь вечером 16 ноября.

Продолжение после рекламы

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службы аэропорта и авиакомпании. Ответ ожидается.