Общество

Транспорт

Самолет из ОАЭ вынужденно сел в Екатеринбурге, пассажиров отправили на автобусе

16 ноября 2025 в 16:42
Накануне аэропорт Казани закрывали в целях безопасности

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет, летевший в Казань из Дубая, вынужденно сел в Екатеринбурге. По словам пассажиров, до Казани им пришлось добираться на автобусе.

«Пассажиры, вылетевшие из Дубай говорят, что пилот кружил над Казанью ночью часа два, но вынужден был сесть в Екатеринбурге», — сообщает telegram-канал Mash Iptash. На борту людям пришлось прождать около четырех часов.

Также рейс WZ-1067 авиакомпании Red Wings из уральской столицы в Казань был отменен. Борт должен был вылететь вечером 16 ноября.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службы аэропорта и авиакомпании. Ответ ожидается.

Ограничения на полеты в аэропорту Казани вводили в ночь на 16 ноября. В 7:09 воздушную гавань вновь открыли. За это время четыре самолета, летевших в Казань, ушли на запасной аэродром.

