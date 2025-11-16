Самолет из ОАЭ вынужденно сел в Екатеринбурге, пассажиров отправили на автобусе
Накануне аэропорт Казани закрывали в целях безопасности
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Самолет, летевший в Казань из Дубая, вынужденно сел в Екатеринбурге. По словам пассажиров, до Казани им пришлось добираться на автобусе.
«Пассажиры, вылетевшие из Дубай говорят, что пилот кружил над Казанью ночью часа два, но вынужден был сесть в Екатеринбурге», — сообщает telegram-канал Mash Iptash. На борту людям пришлось прождать около четырех часов.
Также рейс WZ-1067 авиакомпании Red Wings из уральской столицы в Казань был отменен. Борт должен был вылететь вечером 16 ноября.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службы аэропорта и авиакомпании. Ответ ожидается.
Ограничения на полеты в аэропорту Казани вводили в ночь на 16 ноября. В 7:09 воздушную гавань вновь открыли. За это время четыре самолета, летевших в Казань, ушли на запасной аэродром.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!