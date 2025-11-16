На важной для движения трассе образовались пробки

На трассе Р-242 возникли образовались пробки Фото: Илья Московец © URA.RU

На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург (Р-242) образовались пробки. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 с км 299 — км 302 (МО Первоуральск) в направлении Екатеринбурга местами затруднено движение в связи с большим транспортным потоком», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

ФКУ «Уралуправтодор» призывает водителей быть внимательными и заранее планировать маршрут. Актуальную информацию о дорожной ситуации на трассе Р-242 можно узнать по телефону: 8-800-200-63-06.

