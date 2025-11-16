Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

На важной для движения трассе образовались пробки

На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург затруднено движение
16 ноября 2025 в 22:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На трассе Р-242 возникли образовались пробки

На трассе Р-242 возникли образовались пробки

Фото: Илья Московец © URA.RU

На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург (Р-242) образовались пробки. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 с км 299 — км 302 (МО Первоуральск) в направлении Екатеринбурга местами затруднено движение в связи с большим транспортным потоком», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

ФКУ «Уралуправтодор» призывает водителей быть внимательными и заранее планировать маршрут. Актуальную информацию о дорожной ситуации на трассе Р-242 можно узнать по телефону: 8-800-200-63-06.

Продолжение после рекламы

В ведомстве также сообщили о ДТП, которое произошло на 250-м километре этой же трассы (Нижнесергинский муниципальный округ). Сейчас движение транспорта организовано по одной полосе в сторону Екатеринбурга.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал