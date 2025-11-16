Разгром в Челябинске: «Автомобилист» разобрал «Трактор» со счетом 5:1
«Автомобилист» празднует выездную победу над «Трактором»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор» екатеринбургский «Автомобилист» одержал уверенную победу над местным «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на льду «Арены-Трактор» в рамках Уральского дерби завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
«Мы хотели победить. Ребята самоотверженно сыграли», — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин.
Гости не оставили хозяевам ни единого шанса, оформив крупную победу, которая позволила им прервать серию из четырех поражений подряд. Дублем в составе «Автомобилиста» отметился Рид Буше, а по одной шайбе забросили Юрий Паутов, Максим Денежкин и Стефан Да Коста. Единственный гол «Трактора» на счету Артемия Низамеева.
В следующем туре челябинцы снова сыграют дома против магнитогорского «Металлурга». А екатеринбуржцы примут нижнекамский «Нефтехимик».
Материал из сюжета:Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.