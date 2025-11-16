Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Разгром в Челябинске: «Автомобилист» разобрал «Трактор» со счетом 5:1

«Автомобилист» разгромил «Трактор» со счетом 5:1
16 ноября 2025 в 18:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
«Автомобилист» празднует выездную победу над "Трактором"

«Автомобилист» празднует выездную победу над «Трактором»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор» екатеринбургский «Автомобилист» одержал уверенную победу над местным «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на льду «Арены-Трактор» в рамках Уральского дерби завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

«Мы хотели победить. Ребята самоотверженно сыграли», — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин.

Гости не оставили хозяевам ни единого шанса, оформив крупную победу, которая позволила им прервать серию из четырех поражений подряд. Дублем в составе «Автомобилиста» отметился Рид Буше, а по одной шайбе забросили Юрий Паутов, Максим Денежкин и Стефан Да Коста. Единственный гол «Трактора» на счету Артемия Низамеева.

Продолжение после рекламы

В следующем туре челябинцы снова сыграют дома против магнитогорского «Металлурга». А екатеринбуржцы примут нижнекамский «Нефтехимик».

Материал из сюжета:

Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал