В прокуратуре рассказали, почему рейс из Екатеринбурга на Фукуок задержали на сутки
В Кольцово прокуратурой организована работа мобильной приемной
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Рейс ZF-2637 из Екатеринбурга на остров Фукуок задержали ровно на сутки. Причиной стала техническая неисправность самолета. Об этом сообщили в уральской транспортной прокуратуре.
«В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) из-за технической неисправности воздушного судна задержан к вылету рейс ZF-2637 авиакомпании Azurair на Фукуок», — рассказали в telegram-канале ведомства. Вылета ожидают 330 пассажиров.
60 человек на время задержки разместили в гостинице. Остальные от размещения отказались и предпочли дождаться в аэропорту. Всем пассажирам предоставили горячие напитки и питание.
Ранее многострадальный рейс перенесли на 13:30 16 ноября, при том, что вылететь самолет должен был еще днем 15-го. Позже вылет снова задержали — до 15:25. Ожидание пассажиров составило ровно 24 часа.
