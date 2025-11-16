В прокуратуре рассказали, почему рейс из Екатеринбурга на Фукуок задержали на сутки

В Кольцово прокуратурой организована работа мобильной приемной Фото: Роман Наумов © URA.RU

Рейс ZF-2637 из Екатеринбурга на остров Фукуок задержали ровно на сутки. Причиной стала техническая неисправность самолета. Об этом сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

«В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) из-за технической неисправности воздушного судна задержан к вылету рейс ZF-2637 авиакомпании Azurair на Фукуок», — рассказали в telegram-канале ведомства. Вылета ожидают 330 пассажиров.

60 человек на время задержки разместили в гостинице. Остальные от размещения отказались и предпочли дождаться в аэропорту. Всем пассажирам предоставили горячие напитки и питание.

