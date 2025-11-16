Скончавшемуся свердловскому депутату не будут искать замену в комитете заксо

Евгений Букреев скончался 31 октября Фото: Размик Закарян © URA.RU

На заседании свердловского заксобрания, которое пройдет 18 ноября, рассмотрят вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Евгения Букреева. Замену ему в комитет по региональной политике и местному самоуправлению искать не будут. Информация об этом появилась в повестке предстоящего заседания.

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 08.10.2021 № 18-ПЗС „О составе комитета Законодательного Собрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления,“ — сообщается в повестке. Михаил Зубарев, возглавляющий комитет, рассказал корреспонденту URA.RU, что на место Букреева назначать никого не будут.