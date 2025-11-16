Логотип РИА URA.RU
Общество

Скончавшемуся свердловскому депутату не будут искать замену в комитете заксо

16 ноября 2025 в 19:50
Евгений Букреев скончался 31 октября

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На заседании свердловского заксобрания, которое пройдет 18 ноября, рассмотрят вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Евгения Букреева. Замену ему в комитет по региональной политике и местному самоуправлению искать не будут. Информация об этом появилась в повестке предстоящего заседания.

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 08.10.2021 № 18-ПЗС „О составе комитета Законодательного Собрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления,“ — сообщается в повестке. Михаил Зубарев, возглавляющий комитет, рассказал корреспонденту URA.RU, что на место Букреева назначать никого не будут.

Евгений Букреев был депутатом заксо и членом комитета с 2021 года. Он скончался 31 октября 2025 от онкологии. Его похоронили в Кировграде, где он долгие годы работал, 3 ноября.

