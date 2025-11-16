Проблема с сырыми котлетами, по словам учеников, возникает не в первый раз Фото: Илья Московец © URA.RU

В лицее Каменска-Уральского (Свердловская область) учащихся накормили сырыми котлетами. На блюдо из столовой школьники пожаловались в соцсетях.

«Начали есть, а тут четыре котлеты и все сырые», — поделились ученики с telegram-каналом «Инцидент Каменск-Уральский».

Одна из учениц рассказала URA.RU, что такие котлеты детям подают не в первый раз. «Это ужасно, увидев это в столовой, аппетит сразу пропал», — отметила школьница.

Продолжение после рекламы

Корреспондент URA.RU направил запрос в учебное заведение. Ответ ожидается.