Школьников накормили сырыми котлетами в Свердловской области. Фото
Проблема с сырыми котлетами, по словам учеников, возникает не в первый раз
Фото: Илья Московец © URA.RU
В лицее Каменска-Уральского (Свердловская область) учащихся накормили сырыми котлетами. На блюдо из столовой школьники пожаловались в соцсетях.
«Начали есть, а тут четыре котлеты и все сырые», — поделились ученики с telegram-каналом «Инцидент Каменск-Уральский».
Одна из учениц рассказала URA.RU, что такие котлеты детям подают не в первый раз. «Это ужасно, увидев это в столовой, аппетит сразу пропал», — отметила школьница.
Корреспондент URA.RU направил запрос в учебное заведение. Ответ ожидается.
Фото: telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский»
