Екатеринбуржцев угостят настойками за квитанции по ЖКХ

16 ноября 2025 в 17:52
Акция продлится неделю

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбуржцы смогут бесплатно попробовать алкогольные настойки, предъявив квитанции по ЖКХ. Такую акцию запустила сеть городских ресторанов.

«Коммуналка все дороже и дороже, особенно с приходом зимы. Поэтому с 17 по 23 ноября приносите квитанцию за октябрь 2025 года — чем больше платеж, тем больше наливаем», — сообщается в соцсетях заведения.

За сумму в квитанции больше 12 тысяч рублей ресторан подарит сет из пяти настоек. Важно принести с собой именно бумажную квитанцию.

