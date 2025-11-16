Екатеринбуржцев угостят настойками за квитанции по ЖКХ
Акция продлится неделю
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Екатеринбуржцы смогут бесплатно попробовать алкогольные настойки, предъявив квитанции по ЖКХ. Такую акцию запустила сеть городских ресторанов.
«Коммуналка все дороже и дороже, особенно с приходом зимы. Поэтому с 17 по 23 ноября приносите квитанцию за октябрь 2025 года — чем больше платеж, тем больше наливаем», — сообщается в соцсетях заведения.
За сумму в квитанции больше 12 тысяч рублей ресторан подарит сет из пяти настоек. Важно принести с собой именно бумажную квитанцию.
