Скандальный певец из Екатеринбурга улетел в Тайланд после отмены своих концертов

Отпуск Олега Майами в Тайланде продлится несколько дней Фото: Размик Закарян © URA.RU

Экс-участник «Дома-2» и скандальный певец из Екатеринбурга Олег Майами улетел на Пхукет после отмены своего тура по России. По словам артиста, небольшой отпуск необходим ему, чтобы набраться сил перед важным концертом.

«У меня очень непростой выдался год в плане тура, разные личные моменты переживаю. Перед чем-то очень важным я понял, что мне нужно уезжать на два-три дня для того, чтобы наполниться зарядом и энергией», — рассказал Майами в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).