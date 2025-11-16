Логотип РИА URA.RU
Скандальный певец из Екатеринбурга улетел в Тайланд после отмены своих концертов

Екатеринбургский певец Олег Майами улетел восстанавливаться на Пхукет
16 ноября 2025 в 13:43
Отпуск Олега Майами в Тайланде продлится несколько дней

Отпуск Олега Майами в Тайланде продлится несколько дней

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Экс-участник «Дома-2» и скандальный певец из Екатеринбурга Олег Майами улетел на Пхукет после отмены своего тура по России. По словам артиста, небольшой отпуск необходим ему, чтобы набраться сил перед важным концертом.

«У меня очень непростой выдался год в плане тура, разные личные моменты переживаю. Перед чем-то очень важным я понял, что мне нужно уезжать на два-три дня для того, чтобы наполниться зарядом и энергией», — рассказал Майами в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певец отметил, что этот год выдался для него непростым. Тем временем поклонники обеспокоены тем, что не могут вернуть средства за приобретенные билеты. Ранее Майами отменил свои концерты в Нижнем Новгороде, Барнауле, Новосибирске и других российских городах, назвав анонс тура «опрометчивым». 

