Мисс Екатеринбурга 2016 рассказала о почти сорванной свадьбе в Питере

Пара вместе с 2020 года Фото: страница Елизаветы в Instagram*

Блогер и «Мисс Екатеринбург — 2016» Елизавета Коннова (Аниховская) и ее муж, хоккеист Александр, рассказали о том, как их свадьба в Санкт-Петербурге едва не сорвалась. Супруги стали гостями подкаста свадебного фотографа Alexa Curly на YouTube.

«Мы приезжаем в Санкт-Петербург, время семь часов вечера. На следующий день у нас свадьба, а нам звонят и говорят, что нашу запись в загс отменили», — рассказала Елизавета.

Пара была в ужасе, ведь родственники из Москвы и Екатеринбурга уже были в пути на торжество. Впоследствии выяснилось, что произошла путаница с датами. К счастью, роспись разрешили перенести на нужный день.

Супруги рассказали и о том, как Александр делал возлюбленной предложение. По словам Елизаветы, ей пришлось напрямую сказать о том, что она ждет кольцо.

«Мне еще Лиза говорит: „Если что, Cartier там, все дела“. Я думаю: „Ну окей, ладно“. Захожу, смотрю — 1,5 миллиона, да?», — шутливо вспомнил Александр.

Предложение он сделал в горах Узбекистана, роспись состоялась 19 апреля 2024 года. В октябре 2025 у пары родился сын Федор.

