Природа

Магнитные бури обрушатся на свердловчан в ноябре

16 ноября 2025 в 12:20
Первая буря ожидается уже в ближайший понедельник

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ноябре свердловчан ждут сразу три магнитные бури. Такой прогноз дает сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Первая буря накроет Землю уже 17 ноября. Также геомагнитные возмущения ожидаются 25 и 26 ноября. Согласно прогнозу, они достигнут уровня G1 (слабая буря).

Ранее на Солнце произошла вторая по силе вспышка года X4.05, что привело к магнитной буре, ставшей второй по силе за пять лет. Сейчас до Земли дошли «остатки» облака плазмы, которые вызывают скачки магнитного поля в окрестностях планеты. 

