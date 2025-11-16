Магнитные бури обрушатся на свердловчан в ноябре

Ранее на Солнце произошла вторая по силе вспышка года X4.05, что привело к магнитной буре, ставшей второй по силе за пять лет. Сейчас до Земли дошли «остатки» облака плазмы, которые вызывают скачки магнитного поля в окрестностях планеты.