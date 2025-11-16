Магнитные бури обрушатся на свердловчан в ноябре
Первая буря ожидается уже в ближайший понедельник
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ноябре свердловчан ждут сразу три магнитные бури. Такой прогноз дает сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Первая буря накроет Землю уже 17 ноября. Также геомагнитные возмущения ожидаются 25 и 26 ноября. Согласно прогнозу, они достигнут уровня G1 (слабая буря).
Ранее на Солнце произошла вторая по силе вспышка года X4.05, что привело к магнитной буре, ставшей второй по силе за пять лет. Сейчас до Земли дошли «остатки» облака плазмы, которые вызывают скачки магнитного поля в окрестностях планеты.
