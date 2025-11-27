Где купить красную икру в Кургане

В Кургане появились предложения красной икры с Камчатки Фото: Илья Московец © URA.RU

С приближением новогодних праздников курганцы чаще задумываются о том, какие деликатесы подать на праздничный стол. Одним из традиционных угощений является красная икра, которая не только порадует вкусом, но и станет украшением любого застолья. В этом материале URA.RU собрало места, где в Кургане можно приобрести этот продукт.

Магазин «Пятерочка»

В сети магазинов «Пятерочка» доступен ассортимент красной икры в мелкой фасовке. Покупатели могут выбрать лососевую икру горбуши от различных производителей: икра «Тунгутун» (730 рублей за 90 грамм), икра «Русский рыбный мир» (850 рублей за 90 грамм), лососевая икра в жестяной банке (700 рублей за 95 грамм).

Гипермаркет «Магнит»

В сети магазинов «Магнит» представлен широкий ассортимент икры различных видов и от разных производителей. В продаже можно найти зернистую икру нерки, горбуши, кеты и других рыб в различной фасовке. Среди предложений — лососевая зернистая икра нерки (90 г за 449,99 рубля), зернистая икра горбуши (150 г за 999,99 рубля), лососевая зернистая икра кеты «Красное золото» (230 г за 1999,99 рубля), а также другие виды икры.

Самые дорогие предложения: икра горбуши «Красное золото» (400 г за 4799,99 рубля) и зернистая лососевая икра кеты «Красное золото» (230 г за 1999,99 рубля). К наиболее доступным вариантам относятся, например, зернистая икра горбуши (95 г за 599,99 рубля) и натуральная зернистая лососевая икра (75 г за 524,99 рубля). Также в «Магните» можно приобрести весовую икру: красную икру нерки (цена за килограмм — 6660,00 рубля) и красную икру горбуши (цена за килограмм — 7499,00 рубля). Гипермаркет есть в Заозерном районе города — 4-й микрорайон, 25.

Гипермаркет «Лента»

В гипермаркете «Лента» представлен широкий ассортимент красной икры различных видов и производителей. Стоимость продукта варьируется в зависимости от сорта икры и бренда. Среди доступных вариантов — икра нерки, горбуши и кеты.

Самая дорогая икра — лососевая горбуши «КРАСНОЕ ЗОЛОТО» 1-го сорта, ее цена составляет 4999,99 рубля за упаковку весом 500 грамм. Наиболее доступный вариант — лососевая соленая икра WISH FISH, которая предлагается по цене 899,99 рубля за 100 грамм. Магазин находится по адресу улица Коли Мяготина, 8.

Магазин «Ягодград»

В магазинах «Ягодград» бывает в наличии икра кеты и горбуши в упаковках весом 250 грамм. Стоимость икры кеты составляет 2900 рублей, а икры горбуши — 2500 рублей. Приобрести продукцию можно по адресам: улица Орлова, дом 83, а также 2-й микрорайон, дом 8.

Объявления в интернете

В онлайн-объявлениях предлагается широкий ассортимент красной икры. Некоторые продавцы акцентируют внимание на свежести продукта и предоставляют информацию о происхождении икры. Например, есть предложения икры кеты с Камчатки с бесплатной доставкой, фасовка — 200 и 500 грамм, цена — 8900 рублей за килограмм. Другие продавцы предлагают структурированную икру разных видов (чавычи, форели, палтуса, кеты, нерки и кижуча) в стеклянных банках, при покупке от 10 банок доставка будет бесплатной.