В Кургане появятся 48 новых автобусов до конца года

В Кургане продолжается массовое обновление общественного транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане продолжается масштабное обновление общественного транспорта. До конца года планируется приобрести еще 48 машин. Об этом сообщает мэрия города на своем сайте.

«В 2025 году будет обновлено 88 автобусов. 40 из них перевозчиками уже получены. До конца года планируется приобрести еще 48 автобусов, которые будут работать на муниципальных маршрутах», — пишут власти.

Как отмечают в транспортных компаниях, обновление парка — это не просто замена старых автобусов на новые. Прежде всего, это увеличение вместимости.

