Курганские пожарные попали под прессинг за жалобы на самоуправство начальника

Сотрудники пожарно-спасательной части из села Кетово (Курганская область) пожаловались на действия своего руководителя в главк курганского МЧС. По мнению работников ПСЧ, их руководитель часто переходит грани дозволенного законом — при этом жалобщики пытаются противостоять вероятным нарушениям. Но после жалоб один из них получил взыскание, и сотрудники опасаются, что могут потерять работу, а начальник избежать ответственности. Об этом они сообщили в редакцию URA.RU.

«Полковник Сергей Ж. при руководстве нашей ПСЧ-27 позволяет себе действия, за которые можно привлечь не только к дисциплинарной, но и уголовной ответственности. При этом он заставляет многих подчиненных выполнять поручения в своих личных целях. Когда мы стали сопротивляться и известили об этом управление МЧС, то на нас посыпались проверки», — рассказали двое пожарных, которые предпочли не разглашать свои имена.

О чем рассказали пожарные

По данным кетовских пожарных, руководитель их ПСЧ активно использует служебную технику в личных целях. Может поехать в любое рабочее время на служебном УАЗе по своим делам. Иногда не стесняется брать цистерну, которая предназначена для тушения пожаров. Мужчина строит дом в одном из кетовских сел, и часто ездит туда по личным делам сам, а также просит подчиненных перевезти на его стройку материалы.

Супруга руководителя работает в одном из похоронных агентств соседнего Половинского округа. По странному совпадению, на территории их части нередко ремонтируются автомобили, которыми пользуются ритуальщики. Никто не слышал, чтобы это происходило на основе договорных отношений.

Несколько месяцев назад спецмашина с их коллегой за рулем угодила в ДТП. Чрезвычайное ведомство добилось возмещения ущерба водителем. «Начальник организовал сбор средств со всех сотрудников в обязательном порядке. Казалось бы, помощь коллеге — дело хорошее, но оно должно быть добровольным. При этом не учитывается материальное положение, а ведь среди нас есть главы многодетных семей. Это незаконные поборы», — рассказывает один из пожарных.

Еще работники ПСЧ подозревают, что руководитель может присваивать топливо. «Одометры служебных машин оснащаются механизмами, которые накручивают пробег. Якобы использованный бензин указывается в путевых листах, а затем тратится в личных целях. Явные признаки махинаций», — сообщают пожарные. Ко всему рассказанному, молодые мужчины добавляют, что руководитель не стесняется в выражениях и легко может оскорбить того, кто не хочет выполнять поручения из разряда самоуправства.

Реакция руководства главка и санкции

Обо всем этом пожарные написали вышестоящему руководству. Был получен ответ, что их информация не нашла подтверждения в ходе проведенной проверки. Пожарные полагают, что проверяющие не были заинтересованы в установлении нарушений. «Это же сор из избы. Некоторые из коллег испугались за рабочее место и не стали давать показания против полковника. Многие знают про накрутку пробега, но молчат», — комментируют жалобщики.

Дальше стало хуже. В ответ на кетовчан посыпались встречные проверки. Один из пожарных получил дисциплинарное взыскание в виде замечания. «Дальше выговор, и меня уволят. За то, что я законопослушный гражданин и противостою самоуправству. Мы — не бездельники или лентяи», — досадует мужчина. Вдобавок «бунтарей» могут полностью или частично лишить годовой премии. Учитывая, что у обоих дети, а зарплата всего 30 тысяч — это серьезное наказание рублем.

Письма полпреду и силовикам

Молодые люди не сдаются. Надежды немного, но они сигнализируют о нарушениях в правоохранительные органы. Даже написали письмо полпреду в УрФО Артему Жоге. «Пришел ответ, что информация передана в УМВД по Курганской области», — рассказывают пожарные. Также написаны заявления в следственный отдел Кетовского округа, местное отделение полиции и районную прокуратуру (копии имеются в редакции). «Если не достучимся, то придется увольняться. А кто потом будет пожары тушить? Нехватка людей очень большая», — разводят руками курганцы.

