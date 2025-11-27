Курганские нейрохирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга
Уникальную операцию провели в курганском Центре Илизарова
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В курганском Центре Илизарова нейрохирурги провели одну из первых операций по удалению опухоли спинного мозга с использованием новейшего оборудования. В ходе хирургического вмешательства применялись современные технологии, которые помогают минимизировать риски осложнений. Об этом сообщается в tg-канале Центра Илизарова.
«Нейрохирурги отделения №10 Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Центра Илизарова провели одну из первых операций по удалению опухоли спинного мозга новейшим оборудованием», — пишут в tg-канале. Специалисты использовали систему нейрохирургической навигации и ультразвуковой деструктор, которые помогают проводить сложные манипуляции с высокой точностью.
В последние годы медицинские учреждения Курганской области активно внедряют инновационные методы лечения. Ранее в регионе уже провели операцию по удалению камней в почке методом ERSIS и операцию на глазах с использованием аутологичной плазмы крови.
