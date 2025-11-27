Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Курганские нейрохирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга

27 ноября 2025 в 14:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Уникальную операцию провели в курганском Центре Илизарова

Уникальную операцию провели в курганском Центре Илизарова

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском Центре Илизарова нейрохирурги провели одну из первых операций по удалению опухоли спинного мозга с использованием новейшего оборудования. В ходе хирургического вмешательства применялись современные технологии, которые помогают минимизировать риски осложнений. Об этом сообщается в tg-канале Центра Илизарова.

«Нейрохирурги отделения №10 Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Центра Илизарова провели одну из первых операций по удалению опухоли спинного мозга новейшим оборудованием», — пишут в tg-канале. Специалисты использовали систему нейрохирургической навигации и ультразвуковой деструктор, которые помогают проводить сложные манипуляции с высокой точностью.

В последние годы медицинские учреждения Курганской области активно внедряют инновационные методы лечения. Ранее в регионе уже провели операцию по удалению камней в почке методом ERSIS и операцию на глазах с использованием аутологичной плазмы крови.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал