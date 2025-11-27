В Шадринске повысили ставку налога на недвижимость: кто и сколько будет платить

Новая ставка налога на имущество в Шадринске в размере 0,3% будет действовать с 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Шадринске Курганской области вырастет ставка по налогу на имущество физических лиц для жилых помещений, в том числе площадью не более 50 квадратных метров. Решение принято на заседании городской думы. Ставка станет единой в размере 0,3% и будет действовать с 2026 года, рассказал URA.RU депутат Александр Бухаров.

«В Шадринске увеличили налоговую ставку до 0,3% для всех жилых домов, квартир, комнат, хозяйственных строений и сооружений, в том числе тех, площадь которых не превышает 50 квадратных метров. Новая ставка начнет действовать с 1 января 2026 года, оплата будет производиться в 2027 году», — пояснил Бухаров.

Сколько заплатят шадринцы по новой ставке

Ранее в Шадринске применяли дифференцированную ставку налога. В зависимости от площади и стоимости объекта ставка была — 0,2%, 0,25% или 0,3%. После повышения ставки налога, плата вырастет следующим образом: по жилым домам, облагаемым по ставке 0,2 %, со 148 рублей до 222 рублей; по жилым помещениям, облагаемым по ставке 0,2 %, с 232 рублей до 348 рублей; по жилым помещениям, облагаемым по ставке 0,25 % с 1076 рублей до 1291 рублей. В результате в 2027 году дополнительно в бюджет города должно поступить 1016,7 тысяч рублей (по сравнению налоговым поступлением 2026 года).

Не все депутаты согласны с уравниванием ставки

Двое депутатов Шадринской думы проголосовали против новой единой ставки налога на имущество. «Почему хозяин элитного коттеджа и собственник единственной квартиры, на которую работал и копил всю жизнь, должны платить по одинаковой ставке? По НДФЛ государство от этого уже ушло: граждане с более высоким доходом облагаются более высокой налоговой ставкой. Я полагаю, что аналогичный подход нужен и при установлении налога на имущества. То есть владельцы элитного и сверхдорогого имущества должны облагаться по повышенной ставке, а не по „уравниловке“. Я уверен, что будущее за пропорциональной шкалой налогообложения», — пояснил свою позицию Бухаров.