В Кургане и Шадринске ожидается облачная погода с мокрым снегом

27 ноября 2025 в 16:15
Мокрый снег прогнозируется в Шадринске
В Кургане 28 ноября ожидается облачная погода, а в Шадринске выпадет мокрый снег. Об этом сообщается в прогнозе.
«В пятницу в Кургане облачно. Утром -3, а днем 0 градусов. В Шадринске облачно, небольшой мокрый снег. Утром -5, днем 0 градусов с умеренным ветром до 8 м/с», — написано на сайте Gismeteo.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане и Шадринске 26 ноября теплый день с небольшим мокрым снегом. Столбики термометров показывают 0 градусов.
