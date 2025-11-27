В Кургане и Шадринске ожидается облачная погода с мокрым снегом

Мокрый снег прогнозируется в Шадринске Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане 28 ноября ожидается облачная погода, а в Шадринске выпадет мокрый снег. Об этом сообщается в прогнозе.

«В пятницу в Кургане облачно. Утром -3, а днем 0 градусов. В Шадринске облачно, небольшой мокрый снег. Утром -5, днем 0 градусов с умеренным ветром до 8 м/с», — написано на сайте Gismeteo.