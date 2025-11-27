Командир штурмовой роты из Кургана получил медаль «За боевые заслуги»
Курганский командир получил госнаграду
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Старший лейтенант и командир штурмовой роты «Аксель» из Кургана получил медаль «За боевые заслуги». Об этом URA.RU рассказали сослуживцы бойца.
«Командир штурмовой роты „Аксель“ получил медаль „За боевые заслуги“. Награда от Минобороны РФ», — передают сослуживцы.
Ранее URA.RU сообщало, что командир проявил героизм при выполнении боевой задачи — более суток удерживал с двумя солдатами позиции, захваченные у врага, за что ранее был удостоен Ордена Мужества. Кроме того, командира штурмовой роты ранее награждали медалями «За храбрость» второй степени и «Участнику СВО». Также командир получил медаль «За отвагу» от главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!