Командир штурмовой роты из Кургана получил медаль «За боевые заслуги»

Ранее URA.RU сообщало, что командир проявил героизм при выполнении боевой задачи — более суток удерживал с двумя солдатами позиции, захваченные у врага, за что ранее был удостоен Ордена Мужества. Кроме того, командира штурмовой роты ранее награждали медалями «За храбрость» второй степени и «Участнику СВО». Также командир получил медаль «За отвагу» от главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина.