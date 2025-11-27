Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Командир штурмовой роты из Кургана получил медаль «За боевые заслуги»

27 ноября 2025 в 15:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганский командир получил госнаграду

Курганский командир получил госнаграду

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Старший лейтенант и командир штурмовой роты «Аксель» из Кургана получил медаль «За боевые заслуги». Об этом URA.RU рассказали сослуживцы бойца.

«Командир штурмовой роты „Аксель“ получил медаль „За боевые заслуги“. Награда от Минобороны РФ», — передают сослуживцы.

Ранее URA.RU сообщало, что командир проявил героизм при выполнении боевой задачи — более суток удерживал с двумя солдатами позиции, захваченные у врага, за что ранее был удостоен Ордена Мужества. Кроме того, командира штурмовой роты ранее награждали медалями «За храбрость» второй степени и «Участнику СВО». Также командир получил медаль «За отвагу» от главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал