Ямалец нарвался на мошенников при покупке автомобиля из Германии
Житель Ноябрьска мечтал пригнать машину из Германии
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Житель Ноябрьска (ЯНАО) стал жертвой мошенников при покупке автомобиля, потеряв более трех миллионов рублей. Машину он хотел приобрести в Германии через сайт продаж. Подробности сообщают в окружной полиции.
«Двенадцатого ноября 2025 года в отдел МВД России по Ноябрьску с заявлением о мошенничестве обратился местный житель 1983 года рождения. По словам потерпевшего, в конце июня — начале июля текущего года он увидел в одной из социальных сетей рекламу сайта по продаже автомобилей», — сообщается в релизе окружного управления МВД.
Далее, отмечает источник, после общения в мессенджере с «менеджером по продажам» мужчина заключил договор и перевел 637 тысяч рублей на банковский счет якобы для оплаты таможенного оформления. Позднее мужчина перевел еще один млн 363 тысяч рублей на счет другого частного лица в качестве оплаты за сам автомобиль. Затем начались проблемы с «растаможиванием»: под предлогом уплаты дополнительных сборов и штрафов мошенники выманили у мужчины еще два перевода на общую сумму более один млн 700 тысяч рублей.
«В течение сентября мошенник сообщал о различных форс-мажорных обстоятельствах, препятствующих поставке автомобиля. В середине сентября связь с ним прервалась, а переписка в мессенджере была удалена», — сообщает пресс-служба УМВД. Общий ущерб составил три миллиона 744 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
