Пермячка отсудила 60 тысяч западение в трамвае

Пермячка не удержалась в трамвае при резком торможении Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жительница Перми получила компенсацию в размере 60 тысяч рублей после падения в трамвае. Она подала в суд на МУП «Пермгорэлектротранс» и выиграла. Копия решения Мотовилихинского районного суда имеется в распоряжении URA.RU.

«В иске женщина указала, что ехала в трамвае, который резко затормозил. От этого она потеряла равновесие и упала, от чего получила травмы. Женщина потребовала 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда от „Пермгорэлектротранса“», — говорится в решении.