Показы идут всю неделю в «Кристалле»

В Пермской синематеке начался «Beat weekend» — это «эхо» международного фестиваля документального кино о новой культуре «Beat film festival». По словам организаторов, задача проекта — дать возможность заглянуть в закулисье современного кинематографа. В программу вошли ленты о легендарных мировых режиссерах, Дэвиде Линче и Мишеле Гондри, а также ряд новых экспериментальных картин. Подробности — в обзоре URA.RU.

17 ноября

«Двадцать лет со Смешариками» (12+)

Фильм снят в 2023 году, когда мультсериал о приключениях Кроша, Ежика, Копатыча, Совуньи и других обитателей Ромашковой долины отмечал 20-летие. За эти годы «Смешарики» стали анимационным брендом с полнометражными мультфильмами, спин-оффами и своим мерчем. Сериал смотрят по всему миру — от Китая до Мексики. Документальная лента «Двадцать лет со Смешариками» (12+) показывает кухню петербургской студии, в которой создается сериал, и его многочисленную команду, от режиссеров до аниматоров и актеров озвучки, в процессе работы над юбилейным сезоном.

18 ноября

«Трезвое село» (18+)

Документальное драмеди рассказывает историю Рафимир, который стал главой башкирского поселка. Чтобы залатать дыры в бюджете поселения, он участвует в конкурсе «Трезвое село», который проводится в республике. Для победы необходимо сократить употребление спиртных напитков среди селян и показать, что у них достаточно других развлечений.

19 ноября

«Ансельм. Шум времени» (18+)

Лента немецкого режиссера Вима Вендерса об одном из самых известных художников современности — Ансельма Кифера. Автор фильма провел вместе с художником почти три года и создал грандиозное кинополотно, нелинейно передающее ключевые пункты его биографии и философии. Фильм показывается на языке оригинала с русскими субтитрами.

20 ноября

«Король тыкв / Выход из воды» (18+)

Это две ленты режиссеров Михаила Александрова и Виталия Селина. Фильмы рассказывают истории двух спортсменов. 29-летний Саша Чусов много лет выращивает гигантские тыквы на своем огороде в Подмосковье. Для него это настоящий агроспорт и путь к титулу «короля тыкв». Юлия Ефимова — самая узнаваемая пловчиха в истории России.

21 ноября

«Взаимопонимание / Дача-культ / Семейный портрет» (18+)

Эти короткометражки рассказывают о том, как найти своих и успокоиться, все о дачной жизни, а также показывают несколько дней из жизни семьи, влюбленной в скейтбординг.

22 ноября

«Майкл и его „Джорданы“ (18+)

История о том, как баскетболист Майкл Джордан стал бизнес-империей. «1984 год: Nike — не самая успешная компания по производству спортивной обуви, Майкл Джордан — подающий надежды, но пока не особо известный игрок, только что пришедший из университетской команды в Chicago Bulls. Их совместная авантюра по выпуску именных кроссовок могла провалиться, но в итоге стала фундаментом для многомиллионной бизнес-империи», — говорится в анонсе ленты. Фильм Йеми Бамиро сделан как увлекательный пазл, в котором разные кусочки — идея продавать мечту «будь как Майкл», снятые молодым Спайком Ли рекламные ролики, война NBA с со слишком яркими «джорданами» на поле, тщательно контролируемые Nike поставки, разжигавшие ажиотаж среди фанатов — собираются в цельный рассказ о том, как «джорданы» стали культом уличной моды и маркетинговым мифом. Фильм показывается на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Я — Мартин Парр» (18+)

Фильм о фотографе в программе на 22 ноября





Как ясно из названия, лента рассказывает о Мартине Парре — одном из самых влиятельных фотографов современности. Парр — член фотоагентства Magnum, герой бесчисленных выставок. Он прославился как мастер гротеска, фиксирующий будни британского пролетариата, и одновременно стал любимцем модной индустрии, оценившей его насмешливое отношение к гламуру и роскоши. Фильм показывается на языке оригинала с русскими субтитрами.

23 ноября

«Мишель Гондри: DIY»

«История главного фантазера в современном кино — от клипов Бьорк, White Stripes и Daft Punk до Голливуда и „Оскара“», — так описывают фильм авторы кинофестиваля. Мишель Гондри снимал видео для Бьорк, White Stripes и Daft Punk, прославившись, как самый изобретательный клипмейкер конца 1990-х — начала 2000-х годов. После он переключился на кино, получив сценарный «Оскар» за фильм «Вечное сияние чистого разума». Фильм показывается на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Модернизм Inc» (18+)