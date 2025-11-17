Логотип РИА URA.RU
Стадион «Юность» в Перми готов к открытию после реконструкции

Стадион «Юность» в Перми получил разрешение на ввод в эксплуатацию
17 ноября 2025 в 11:38
Скоро на обновленном стадионе начнут тренироваться спортсмены (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Стадион «Юность» в Перми получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Уже скоро состоится официальное открытие площадки и начнутся тренировки спортсменов. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Получили разрешение на ввод в эксплуатацию обновленного стадиона. Впереди — официальное открытие и первые тренировки у наших спортсменов», — говорится в сообщении.

Реконструкция стадиона стартовала в 2023 году. Вместо прежнего объекта пермяки получили современный спорткомплекс, который будет доступен для использования в течение всего года. Зимой будет функционировать ледовая арена, а летом — площадки для занятий игровыми видами спорта и легкой атлетикой.

В новом четырехэтажном комплексе помимо ледовой арены появились кафе, баскетбольный, тренажерные и фитнес-залы. Трибуны смогут вместить 1 600 зрителей. Тренироваться на стадионе будут не только конькобежцы, но и баскетболисты, в том числе студенты колледжа олимпийского резерва Пермского края имени С. А. Белова.

