Природа

Погода

Пермяков предупредили о перепадах температуры и сложных метеоусловиях

17 ноября 2025 в 07:51
Теплый фронт принесет осадки в виде мокрого снега и дождя

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае на этой неделе ожидаются резкие перепады температуры и сложные метеоусловия. С 17 по 21 ноября регион будет находиться под влиянием сменяющихся атмосферных фронтов, что приведет к нестабильной погоде. Об этом сообщили авторы проекта «Метеоролог и я».

«В понедельник, 17 ноября, под влиянием северной периферии, ожидается малооблачная погода, без осадков. По северу края ожидается переменная облачность, а на северо-востоке возможен небольшой снег. Во вторник через Пермский край пройдет очередной теплый фронт, который принесет осадки в виде мокрого снега и дождя», — сказано в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

В среду, 19 ноября, через территорию Пермского края пройдет холодный фронт. На всей территории края выпадет умеренный дождь. Во второй половине дня и вечером осадки на большей части региона прекратятся, но на севере еще возможна снежная погода. Температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. В четверг, 20 ноября, под воздействием гребня антициклона ожидается уменьшение облачности и отсутствие осадков. Суточные колебания температуры будут незначительными и останутся в диапазоне от -1 до -6 градусов. В 

