Пермяков предупредили о перепадах температуры и сложных метеоусловиях

Теплый фронт принесет осадки в виде мокрого снега и дождя Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае на этой неделе ожидаются резкие перепады температуры и сложные метеоусловия. С 17 по 21 ноября регион будет находиться под влиянием сменяющихся атмосферных фронтов, что приведет к нестабильной погоде. Об этом сообщили авторы проекта «Метеоролог и я».

«В понедельник, 17 ноября, под влиянием северной периферии, ожидается малооблачная погода, без осадков. По северу края ожидается переменная облачность, а на северо-востоке возможен небольшой снег. Во вторник через Пермский край пройдет очередной теплый фронт, который принесет осадки в виде мокрого снега и дождя», — сказано в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте».