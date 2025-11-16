МЧС предупредило пермяков о гололеде
Возможны обрывы линий электропередач и аварии на системах ЖКХ
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В отдельных районах Пермского края ожидается сложная погодная ситуация. В понедельник, 17 ноября, прогнозируются гололедно-изморозевые отложения и гололедица на дорогах. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Внимание: по данным Пермского ЦГМС 17 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах», — сообщает пресс-служба ведомства.
Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, учитывать состояние дорожного покрытия. Также МЧС напоминает о необходимости избегать нахождения рядом с линиями электропередач и о мерах безопасности при авариях на сетях электроснабжения.
Ранее сообщалось, что в нескольких районах Березников (Пермский край) произошло отключение электроэнергии. Причиной аварии стал сильный снегопад, который привел к обледенению проводов. На опубликованных горожанами фотографиях видна наклонившаяся опора ЛЭП и провода, покрытые слоем льда.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!