Природа

Погода

МЧС предупредило пермяков о гололеде

17 ноября 2025 в 04:15
Возможны обрывы линий электропередач и аварии на системах ЖКХ

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В отдельных районах Пермского края ожидается сложная погодная ситуация. В понедельник, 17 ноября, прогнозируются гололедно-изморозевые отложения и гололедица на дорогах. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Внимание: по данным Пермского ЦГМС 17 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах», — сообщает пресс-служба ведомства.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, учитывать состояние дорожного покрытия. Также МЧС напоминает о необходимости избегать нахождения рядом с линиями электропередач и о мерах безопасности при авариях на сетях электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Березников (Пермский край) произошло отключение электроэнергии. Причиной аварии стал сильный снегопад, который привел к обледенению проводов. На опубликованных горожанами фотографиях видна наклонившаяся опора ЛЭП и провода, покрытые слоем льда.

