Природа

В Пермском крае спасают лебедей-сирот, которые не смогут улететь на зимовку

17 ноября 2025 в 02:20
Молодые лебеди не смогут улететь на зимовку

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Чернушке Пермского края спасают лебедей-сирот. На Капканском пруду остались молодые птицы с серым оперением, которые не смогут самостоятельно улететь на зимовку. 

«Спасем лебедей-сирот! На Капканском пруду остались молодые лебедята с серым оперением. Их родители погибли, молодое потомство не сможет самостоятельно улететь на зимовку и погибнет от голода и холода», — говорится на странице сообщества «Маяк Приуралья» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что место для зимней передержки уже найдено. Сообщество «Маяк Приуралья» призывает откликнуться специалистов с опытом отлова птиц, чтобы не причинить им вреда.

