В Пермском крае спасают лебедей-сирот, которые не смогут улететь на зимовку

В Чернушке Пермского края спасают лебедей-сирот. На Капканском пруду остались молодые птицы с серым оперением, которые не смогут самостоятельно улететь на зимовку.

«Спасем лебедей-сирот! На Капканском пруду остались молодые лебедята с серым оперением. Их родители погибли, молодое потомство не сможет самостоятельно улететь на зимовку и погибнет от голода и холода», — говорится на странице сообщества «Маяк Приуралья» в соцсети «ВКонтакте».