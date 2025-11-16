В Пермском крае спасают лебедей-сирот, которые не смогут улететь на зимовку
Молодые лебеди не смогут улететь на зимовку
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Чернушке Пермского края спасают лебедей-сирот. На Капканском пруду остались молодые птицы с серым оперением, которые не смогут самостоятельно улететь на зимовку.
«Спасем лебедей-сирот! На Капканском пруду остались молодые лебедята с серым оперением. Их родители погибли, молодое потомство не сможет самостоятельно улететь на зимовку и погибнет от голода и холода», — говорится на странице сообщества «Маяк Приуралья» в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что место для зимней передержки уже найдено. Сообщество «Маяк Приуралья» призывает откликнуться специалистов с опытом отлова птиц, чтобы не причинить им вреда.
