Полеты из Перми до Алтая продлили до весны

Продолжительность полета составляет 2 часа 50 минут. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Авиасообщение между Пермью и Горно-Алтайском будет продлено до 27 марта 2026 года. Перелеты осуществляет авиакомпания «ЮВТ Аэро».

«Периодичность — один раз в неделю, по понедельникам. Продолжительность полета составляет 2 часа 50 минут. Для перевозок используется самолет Bombardier», — сказано на сайте аэропорта Большое Савино.