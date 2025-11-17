Полеты из Перми до Алтая продлили до весны
Рейсы из Перми в Горно-Алтайск будут осуществляться до 27 марта
17 ноября 2025 в 11:25
Продолжительность полета составляет 2 часа 50 минут.
Авиасообщение между Пермью и Горно-Алтайском будет продлено до 27 марта 2026 года. Перелеты осуществляет авиакомпания «ЮВТ Аэро».
«Периодичность — один раз в неделю, по понедельникам. Продолжительность полета составляет 2 часа 50 минут. Для перевозок используется самолет Bombardier», — сказано на сайте аэропорта Большое Савино.
Ранее URA.RU сообщало о том, что авиасообщение между Пермью и Горно-Алтайском будет поддерживаться вплоть до конца 2025 года. По данным минтранса, заполненность рейсов по данному направлению достигает 54%.
