Еще один египетский перевозчик закрыл программу чартеров из Перми в Шарм-эш-Шейх

16 ноября 2025 в 22:40
Сейчас из Перми на египетские курорты летает только Al Masria

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Еще одна египетская авиакомпания прекратила чартерные рейсы из Перми в Шарм-эш-Шейх. Air Cairo завершил перевозки, следует из расписания аэропорта Большое Савино.

«Египетская авиакомпания Air Cairo прекратила чартерные полеты из Перми в Шарм-эш-Шейх. Ее полетная программа была рассчитана с июля до конца октября», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Отмечается, что перевозчик работал с туроператором Fun & Sun. Сейчас оператор использует на линии Пермь — Шарм-эш-Шейх суда «Уральских авиалиний».

Ранее стало известно, что египетская авиакомпания Sky Vision Airlines перестала выполнять чартерные рейсы из Перми в Шарм-эш-Шейх раньше запланированного срока. Причиной изменений стала смена туроператором авиакомпании для организации полетов.

