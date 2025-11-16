Еще один египетский перевозчик закрыл программу чартеров из Перми в Шарм-эш-Шейх

Сейчас из Перми на египетские курорты летает только Al Masria Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Еще одна египетская авиакомпания прекратила чартерные рейсы из Перми в Шарм-эш-Шейх. Air Cairo завершил перевозки, следует из расписания аэропорта Большое Савино.

«Египетская авиакомпания Air Cairo прекратила чартерные полеты из Перми в Шарм-эш-Шейх. Ее полетная программа была рассчитана с июля до конца октября», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Отмечается, что перевозчик работал с туроператором Fun & Sun. Сейчас оператор использует на линии Пермь — Шарм-эш-Шейх суда «Уральских авиалиний».