Пермские музеи получат миллионы на оснащение

На официальном сайте 14 ноября был опубликован проект постановления правительства Пермского края, который предусматривает распределение субсидий на техническое оснащение муниципальных музеев в 2026 году. Общая сумма субсидий составит 19,6 млн рублей.

«Финансирование будет осуществляться за счет средств регионального бюджета с привлечением федеральных денег. Их планируется направить на техническое оснащение трех музеев», — сказано в документе.

Так, для МАУК «Березниковский историко-художественный музей им. И. Ф. Коновалова» предусмотрено 4,8 млн рублей, которые будут выделены в бюджет муниципального округа. В бюджет Соликамского муниципального округа планируется направить 14,8 млн рублей. Из них 2,6 млн рублей — МАУК «Музею-заповеднику „Сользавод“» и 12,2 млн рублей — МБУК «Соликамский краеведческий музей».

