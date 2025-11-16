Логотип РИА URA.RU
В Перми поставят девять «умных» остановок за 59 млн рублей

17 ноября 2025 в 00:05
Каждый «умный» остановочный павильон комплектуется интерактивным табло

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми объявили конкурс на установку девяти «умных» остановок. Работы планируют завершить до конца 2026 года, а их стоимость оценивается в 59,3 миллиона рублей. 

«Начальная (максимальная) цена контракта составляет 59,3 млн рублей. Каждый павильон комплектуется скамьей, информационным блоком, интерактивным табло, оборудованием для доступа в интернет и USB-разъемами для зарядки электронных устройств», — сообщает издание Business Class.

Места установки павильонов пока не утверждены — заказчик определит их в ходе исполнения контракта. Один павильон планируют смонтировать до конца 2025 года, а остальные восемь — до 30 ноября 2026 года.

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края.

