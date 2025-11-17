Синоптики назвали самый теплый день ноября в Пермском крае
Причиной станет поступление воздушной массы из Сахары
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Пермском крае на предстоящей неделе ожидается аномально теплая погода. Причиной станет поступление воздушной массы из Сахары — температура воздуха превысит норму на 5–6 °С.
«Самый теплый день придется на среду, 19 ноября. На юге региона температура может достигнуть +7…+8 °С, что не только превысит суточный рекорд тепла, но и может стать самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений», — сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.
Существует вероятность (10–20 %), что в Перми будет установлен рекорд для второй половины ноября, если температура превысит +8,6 °С. В результате потепления на равнинной части края преимущественно растает снег, который выпал в выходные. В районе Березников и Соликамска его высота достигала более 15 см.
Во второй половине дня ожидается прохождение холодного фронта. Пройдут кратковременные дожди, а к вечеру температура опустится до 0 °С, а на севере края — до –3 °С. В северных районах похолодание будет сопровождаться снегопадом, метелью и сильным западным ветром с порывами до 20 м/с.
