Синоптики назвали самый теплый день ноября в Пермском крае

В Пермском крае на предстоящей неделе ожидается аномально теплая погода. Причиной станет поступление воздушной массы из Сахары — температура воздуха превысит норму на 5–6 °С.

«Самый теплый день придется на среду, 19 ноября. На юге региона температура может достигнуть +7…+8 °С, что не только превысит суточный рекорд тепла, но и может стать самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений», — сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.

Существует вероятность (10–20 %), что в Перми будет установлен рекорд для второй половины ноября, если температура превысит +8,6 °С. В результате потепления на равнинной части края преимущественно растает снег, который выпал в выходные. В районе Березников и Соликамска его высота достигала более 15 см.

