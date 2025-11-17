Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Синоптики назвали самый теплый день ноября в Пермском крае

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ: пермяков ждет теплая неделя с африканским ветром
17 ноября 2025 в 10:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Причиной станет поступление воздушной массы из Сахары

Причиной станет поступление воздушной массы из Сахары

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае на предстоящей неделе ожидается аномально теплая погода. Причиной станет поступление воздушной массы из Сахары — температура воздуха превысит норму на 5–6 °С.

«Самый теплый день придется на среду, 19 ноября. На юге региона температура может достигнуть +7…+8 °С, что не только превысит суточный рекорд тепла, но и может стать самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений», — сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале. 

Существует вероятность (10–20 %), что в Перми будет установлен рекорд для второй половины ноября, если температура превысит +8,6 °С. В результате потепления на равнинной части края преимущественно растает снег, который выпал в выходные. В районе Березников и Соликамска его высота достигала более 15 см.

Продолжение после рекламы

Во второй половине дня ожидается прохождение холодного фронта. Пройдут кратковременные дожди, а к вечеру температура опустится до 0 °С, а на севере края — до –3 °С. В северных районах похолодание будет сопровождаться снегопадом, метелью и сильным западным ветром с порывами до 20 м/с.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал