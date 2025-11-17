Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Могилу статусного священника нашли в Перми на месте старого зоопарка

Могила архиерейского секретаря Попова обнаружена на месте старого зоопарка Перми
17 ноября 2025 в 10:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Старые вольеры зоопарка ушли под снос

Старые вольеры зоопарка ушли под снос

Фото: Данил Постаногов

В Перми археологи во время работ в Архиерейском квартале, где много лет располагался зоопарк, обнаружили захоронение архиерейского секретаря Дмитрия Осиповича Попова. По сути, он был начальником канцелярии главы Пермской Епархии, рассказали в музее Архиерейского квартала.

«О том, что здесь погребено тело Дмитрия Осиповича гласит надпись на обнаруженном надгробии. В 1889–1896 годах он занимал должность архиерейского секретаря, т. е. был начальником канцелярии главы Пермской Епархии. В его ведении находились корреспонденция Архипастыря, подготовка текстов документов, организация приема посетителей. Как правило, под началом архиерейского секретаря состояло несколько письмоводителей, а также рассыльный. Попов служил секретарем при двух Пермских Архиереях — Епископах Владимире (Никольском) и Петре (Лосеве)», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Попов был женат на Юлии Петровне. Они воспитывали двух сыновей, Бориса и Виктора. Умер священник 14 февраля 1896 года от чахотки. Ему было 32 года.

Продолжение после рекламы

Как ранее рассказывало URA.RU, минувшим летом территорию Архиерейского квартала на улице Монастырской освободили от зоопарка. Всех животных перевезли в новый зоосад. Сам квартал ждет глобальная реновация — здесь появится сквер, зона отдыха и место памяти пермяков, похороненных когда-то на Архиерейском кладбище. Осенью археологи определили границы погоста. Сейчас археологические работы законсервированы на зиму. Между тем, рабочие сносят старые строения зоопарка. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал