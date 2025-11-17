Могилу статусного священника нашли в Перми на месте старого зоопарка
Старые вольеры зоопарка ушли под снос
Фото: Данил Постаногов
В Перми археологи во время работ в Архиерейском квартале, где много лет располагался зоопарк, обнаружили захоронение архиерейского секретаря Дмитрия Осиповича Попова. По сути, он был начальником канцелярии главы Пермской Епархии, рассказали в музее Архиерейского квартала.
«О том, что здесь погребено тело Дмитрия Осиповича гласит надпись на обнаруженном надгробии. В 1889–1896 годах он занимал должность архиерейского секретаря, т. е. был начальником канцелярии главы Пермской Епархии. В его ведении находились корреспонденция Архипастыря, подготовка текстов документов, организация приема посетителей. Как правило, под началом архиерейского секретаря состояло несколько письмоводителей, а также рассыльный. Попов служил секретарем при двух Пермских Архиереях — Епископах Владимире (Никольском) и Петре (Лосеве)», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте».
Дмитрий Попов был женат на Юлии Петровне. Они воспитывали двух сыновей, Бориса и Виктора. Умер священник 14 февраля 1896 года от чахотки. Ему было 32 года.
Как ранее рассказывало URA.RU, минувшим летом территорию Архиерейского квартала на улице Монастырской освободили от зоопарка. Всех животных перевезли в новый зоосад. Сам квартал ждет глобальная реновация — здесь появится сквер, зона отдыха и место памяти пермяков, похороненных когда-то на Архиерейском кладбище. Осенью археологи определили границы погоста. Сейчас археологические работы законсервированы на зиму. Между тем, рабочие сносят старые строения зоопарка.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!