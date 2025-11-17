Могилу статусного священника нашли в Перми на месте старого зоопарка

Старые вольеры зоопарка ушли под снос Фото: Данил Постаногов

В Перми археологи во время работ в Архиерейском квартале, где много лет располагался зоопарк, обнаружили захоронение архиерейского секретаря Дмитрия Осиповича Попова. По сути, он был начальником канцелярии главы Пермской Епархии, рассказали в музее Архиерейского квартала.

«О том, что здесь погребено тело Дмитрия Осиповича гласит надпись на обнаруженном надгробии. В 1889–1896 годах он занимал должность архиерейского секретаря, т. е. был начальником канцелярии главы Пермской Епархии. В его ведении находились корреспонденция Архипастыря, подготовка текстов документов, организация приема посетителей. Как правило, под началом архиерейского секретаря состояло несколько письмоводителей, а также рассыльный. Попов служил секретарем при двух Пермских Архиереях — Епископах Владимире (Никольском) и Петре (Лосеве)», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Попов был женат на Юлии Петровне. Они воспитывали двух сыновей, Бориса и Виктора. Умер священник 14 февраля 1896 года от чахотки. Ему было 32 года.

Продолжение после рекламы