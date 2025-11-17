Трагедия под Кунгуром, вандализм и опасная болезнь в школе: топ-7 новостей Перми к края

В феврале 2023 года Ширяева была избрана председателем единогласно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

На неделе с 10 по 16 ноября 2025 года в Перми и Пермском крае произошло несколько значимых событий. В пермской Общественной палате сменится руководитель. Экс-глава пермского минздрава Вадим Плотников отправлен под домашний арест. На 50-м году жизни скончался бывший омбудсмен Прикамья Павел Миков. Страшное ДТП под Кунгуром унесло жизни людей. Двое пермских школьников заразились гепатитом А. Пермский зоопарк отпраздновал первый День рождения белой медведицы Пармы. Эти и другие новости прошедшей недели — в материале URA.RU.

В Общественной палате Прикамья поменяется руководитель

Председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева объявила о своем уходе. Она заявила, что по окончании текущего срока полномочий не намерена участвовать в формировании седьмого созыва совещательного органа. Инсайд URA.RU о готовящейся отставке Ширяевой подтвердился.

«Я достаточно отдала времени и сил этой должности за последние три года», — прокомментировала свой уход Ширяева. Она отметила, что в данный момент в структуре сформировался «очень сильный костяк».

Продолжение после рекламы

Бывшего главу пермского минздрава отправили под домашний арест

Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения экс-министру здравоохранения Пермского края Вадиму Плотникову. Он отправлен под домашний арест. Отбывать арест он будет в городской квартире, а не в доме, который, как считает обвинение, Плотников получил в качестве взятки.

Плотникову вменяют получение многомиллионной взятки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Согласно материалам следствия, бывший главврач медучреждения Плотников в 2021 году получил от предпринимателя дом и земельный участок общей стоимостью 17 млн рублей. В обмен на это Плотников обязался оказывать содействие компании бизнесмена в процессе осуществления закупок. В настоящее время в отношении экс-главврача возбуждено уголовное дело, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Скончался бывший пермский омбудсмен Миков

На 50-м году жизни скончался экс-уполномоченный по правам ребенка и человека в Пермском крае Павел Миков. Родственники Микова открыли сбор средств на его похороны. Эта информация появилась на странице экс-уполномоченного в соцсети «ВКонтакте».

Действующий омбудсмен региона Игорь Сапко отметил, что Миков посвятил всю свою жизнь служению людям. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин принес слова соболезнования родным и близким Микова, выделив патриотизм и отношение к работе умершего.

Под Кунгуром в жестком ДТП с микроавтобусом погибли люди

Вечером 14 ноября на автодороге Пермь — Шадейка микроавтобус «Соболь» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем. В ДТП погибли семь человек, включая ребенка, еще 12 получили ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом. Из резервного фонда края семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей. Семьи пострадавших также получат материальную поддержку.

В пермской школе выявили случаи заболевания гепатитом А

В Перми в школе №42 у двух учеников диагностирован гепатит А. Оба заболевших ученика — из одной семьи. По предварительной информации, дети заразились из-за употребления грязной некипяченой воды.

В школе провели срочную вакцинацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После этого в учебном заведении инициировали срочную вакцинацию учащихся. Прокуратура Свердловского района начала проверку, а Роспотребнадзор проводит противоэпидемиологические мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службах соответствующих ведомств.

Пермская пещера страдает от рук вандалов

В природном парке «Пермский» в Гремячинском районе расположена пещера «Геологов-1», которая славится редкими сталактитами из мондмильха. В последнее время в ней наблюдаются негативные явления: накопление мусора, появление несанкционированных надписей, а также факт вывоза некоторых сталактитов.

Продолжение после рекламы

В связи с поступающими сообщениями о загрязнении и вандализме в пещере Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверочные мероприятия. Там отметили, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры

Пермской белой медведице Парме исполнился год

В Пермском зоопарке 15 ноября 2025 года отметили первый День рождения белой медведицы Пармы. Парма появилась на свет в 2024 году — она стала первым малышом в паре белых медведей Милки и Сэрику. Все белые медведи в Пермском зоопарке находятся под опекой ПАО «НК „Роснефть“».















