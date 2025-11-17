Власти подписали постановление о создании Пермского речного пароходства

В планах — привлечение катеров нового поколения и транспорта для скоростных маршрутов между населенными пунктами Прикамья Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае появится новый региональный оператор речного флота и водных перевозок — АО «Пермское речное пароходство». Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Махонин.

«Соучредителем акционерного общества станет Корпорация развития Пермского края (КРПК). Контрольный пакет — у правительства региона. При этом 99% уставного капитала (15,5 млн рублей) будет финансироваться из регионального бюджета, а доля КРПК составит всего 1%. Управление компанией будет осуществляться краевым министерством транспорта», — сказано в документе.

Основной целью нового оператора является развитие речного сообщения и восстановление судоходного флота Прикамья. В частности, планируется возродить работу трех скоростных судов: «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-321», которые были переданы региону на безвозмездной основе. В настоящее время судно «Восход-50» уже отправлено на реконструкцию в Ленинградскую область на базу АО «Водоходъ. Пассажирский Порт».

