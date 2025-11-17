ГК «Полипласт» представила передовые решения на международной выставке

В первый день выставки стенд компании посетил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Полипласт»

Более двух тысяч человек стали свидетелями магистрального развития российский химической промышленности, заданной ГК «Полипласт» на выставке «Химия 2025». Как сообщили URA.RU в пресс-службе холдинга, за время работы стенда на мероприятии специалисты компании провели более 300 рабочих встреч с партнерами и потенциальными заказчиками, а также организовали серию экспресс-собеседований около 300 студентов.

«В первый день выставки стенд компании посетил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, который отметил значительный вклад ГК „Полипласт“ в развитие химической отрасли России и укрепление ее технологического суверенитета. Компания обеспечивает полный инновационный цикл — от научно-исследовательских разработок до промышленного производства — и стимулирует переход к экономике знаний и высоких технологий», — подчеркнули представители предприятия.

В рамках деловой программы эксперты предприятий холдинга приняли участие в девяти профильных сессиях. В числе обсуждаемых тем — запуск масштабного проекта по выпуску эпоксидных смол на Урале, разработки суперпластификаторов и макромономеров нового поколения, практики создания импортозамещающих материалов, стратегия формирования кадрового резерва в химическую отрасль и многое другое.

1/3 Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Полипласт»