Экс-ректора РГППУ Дубицкого отправили в колонию

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему ректору Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Валерию Дубицкому, которого обвинили в растрате более 700 тысяч рублей на оплату аренды жилья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Орджоникидзевский районный суд назначил Валерию Дубицкому наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда», — пояснили там.

По версии следствия, с августа 2022 года по сентябрь 2023-го Дубицкий растратил внебюджетные средства университета. Ими он оплачивал аренду квартиры, в которой проживал с семьей.

